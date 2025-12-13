µð¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç³«Ëë°ì·³Æþ¤ê¤ò¸Ç¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë±ºÅÄ¤ÈÅÐÃÅ¡£º£µ¨¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤òÊ¹¤«¤ì¡¢£··î£²£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÆ±ÅÀ¤Î£¹²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢µÈÀî¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ¬»à¤³¤¤¤ÆÎÝ½Ð¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ä¾µ±¤µ¤ó¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡×¤È