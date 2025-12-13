¡Ú¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡Ûºå¿ÀJF¡ÊGI¡Ë¡Ãhttps://youtube.com/live/dL5aYOc4MDc ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÉÚÅÄÍ­µª¥¢¥Ê¤«¤é¡ØÂè77²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¡ÊGI¡Ë¡Ù¤Î¥Á¥ç¥¤Â­¤·¥­ー¥ïー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª ¢£Âè77²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¡ÊGI¡ËÏÈ½ç2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü5²óºå¿À4Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬ ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀ­Îð µ³¼ê¡Ë1-1 ¥¢¥ó¥Ø¥êー¥¿¥¹¡ÊÌÆ2 µÈÂ¼·½»Ê)1-2 ¥ì¥Ç¥£ー¥´ー¥ë¡ÊÌÆ2 ¾¾¼ãÉ÷ÇÏ¡Ë2-3 ¥ß¥Ä