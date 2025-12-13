±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Ï13Æü¡¢½àÅ·Äº±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤­5¹æµ¡¡×¤òºÜ¤»¤¿H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤ò17Æü¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Í½Äê»þ¹ï¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤éÀµ¸á¤Î´Ö¡£Åö½é¤Ï7Æü¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¡´ï³ÎÇ§¤Î¤¿¤á±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥±¥Ã¥È¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ÎÅÀ¸¡Ãæ¡¢2ÃÊÌÜ¤Ë¤¢¤ëµ¡ÂÎÀ©¸æ¤Î¤¿¤á¤Îµ¡´ï¤«¤éÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£JAXA¤Ï¸¶°ø¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¡¢ÂÐºö¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£