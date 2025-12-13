2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¤³¤Î°ìÇ¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¡¢ìÔÂô¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReFa¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡Ë¡×¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖReFa WONDERLAND¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£11·î30Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖReFa WONDERLAND 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿µ­¼Ô¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¥ê¥Õ¥¡¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­"ºÇ¶¯ÈþÍÆ²ÈÅÅ"¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸³¶ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¶Ë¾å¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢²ÈÅÅ¡üReFa BEAUTECH DRY