¸©Î©ÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿ÃÜ»ºÊª¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÇÀÂçº×¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃÖ»Ô¤Î¸©Î©ÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÇÀÂçº×¡×¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿ÃÜ»ºÊª¤äÌîºÚ¡¢²Ö¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊµÒ¡Ë¡Ö13Æü¤Ï7»þÈ¾¤Ë²È¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¥á¥í¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£»î¿©¤ò¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡ÊµÒ¡Ë¡Ö°Â¤¤¡£¤¹¤´¤¯°Â¤¤¡£³ØÀ¸¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤ò°Â