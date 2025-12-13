2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤íÈ¾·î¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï13ÆüÄ«¡¢¹±Îã¤Î¤¹¤¹Ê§¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤ÎÄ«¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾È¹ñ¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¹¤¹Ê§¤¤¡£Öà½÷¤¬Ìó5¥áー¥È¥ë¤ÎºûÃÝ¤ò¼ê¤Ë¡¢¤Û¤³¤ê¤äºùÅç¤Î³¥¤Ê¤É1Ç¯´Ö¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤¹Ê§¤¤¤Î¸å¤Ë¤Ï·§¼ê¤äÇËËâÌð¤È¤¤¤Ã¤¿±ïµ¯Êª¤ä¤ª¼é¤ê¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«¤ÎÅÀ¸¡¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎãÇ¯¿ÀÌç¤Ë¾þ¤é¤ì¤ëÂç¤­¤Ê³¨ÇÏ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ