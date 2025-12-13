ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤Îµ®»Ö±Ø¤Ç¥Í¥³±ØÄ¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿¡Ö¥Ë¥¿¥Þ¡×¤¬Àè·î»à¤Ë¡¢Áòµ·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µª¤ÎÀî»Ô¤Îµ®»Ö±Ø¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Í¥³¤Î±ØÄ¹¡Ö¥Ë¥¿¥Þ¡×¤ÎÁòµ·¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤Î¼ÒÁò¤È¤·¤Æ±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¢£²£°£°£·Ç¯¤«¤é¥Í¥³¤¬±ØÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æó¥¿¥Þ¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤Ë¸å·Ñ¤ÎÌ¾Êª±ØÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÃÏ°è´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè·î£²£°Æü¤Ë»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡££±£³Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤éÌó£µ£°£°¿Í¤¬»²Îó¤¹¤ëÃæ¡¢¾®Åè¸÷¿®¼ÒÄ¹¤¬