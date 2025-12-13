Excel for Windows ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ò¸º¤é¤·¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïºî¶È¤Î¡ÖÇúÂ®²½¡×¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥­¡¼Áàºî¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡ÖAlt¡×¥­¡¼¤Î³èÍÑË¡¡¢¹­Âç¤Ê¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿ÎÎ°è¤ÎÃ¼¤Ø¤Î½Ö´Ö°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖCtrl + Êý¸þ¥­¡¼¡×¡¢¤½¤·¤ÆÁªÂò¤·¤¿ÈÏ°Ï¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¡ÖCtrl + Enter¡× ¤Î»°¤Ä¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆExcel for Wi