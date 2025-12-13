¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬¡¢¡Ö¥¸¡¦¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢ー¡×Ãæ¤Ë½±¤Ã¤¿Èá·à¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖTaylor SwiftThe Eras TourThe Final Show¡×¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥éー¤ÏºòÇ¯¥¦¥£ー¥ó¸ø±é¤Ç¤Î¥Æ¥í·×²è¤ä¡¢3¿Í¤ÎÍÄ¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿±Ñ¥µ¥¦¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤Î»¦½ý»ö·ï¤ò¸ì¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¤ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿ ¥Æ¥¤¥éー¤Ï¡Ö