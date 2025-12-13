¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î¡ÖÃË½÷WÍ¥¾¡Àï¥·¥ê¡¼¥ºÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÇÕ¡×¤¬¡¢13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ê±¿¤Ó¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£»³ÅÄÍý±û¡Ê25¡á¹áÀî¡Ë¤Ï½éÆü6R¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àè¥Þ¥¤¤ò·è¤á¤Æ1Ãå¡£¹¬Àè¤¤¤¤Á¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀè¤Ë²ó¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²óÅ¾¤ÎÈùÄ´À°¤ò¤·¤Æ¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¹Ô¤­Â­¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£ÁêËÀ¤Î22¹æµ¡¤Ï½é²¼¤í¤·¤«¤é·Ú²÷¤ÊÆ°¤­¤¬¸÷¤ë¹¥ÁÇÀ­µ¡¡£Ä´À°¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æµ¡ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¡£