Æü¶äËÜÅ¹Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£18¡¢19Æü¤Ë³«¤¯¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤­¾å¤²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¶âÍø¿å½à¤Ï¤Þ¤ÀÄã¤¯¡¢Íø¾å¤²¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±ß°Â¤¬¿Ê¤à¥ê¥¹¥¯¤â¤Ï¤é¤à¡£À¯ÉÜ¤Ë¤Ï·Êµ¤¤òÎä¤ä¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Íø¾å¤²¤Ë·Ù²ü´¶¤âº¬¶¯¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤¸¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï1Æü¡¢0.5¡óÄøÅÙ¤È¤¹¤ë¸½ºß¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ò¼¡²ó²ñ