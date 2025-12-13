Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯25Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÁá´ü²ò·è¤ò´ê¤¦½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2000Ç¯12·î30Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¾åÁÄ»ÕÃ«¤Î½»Âð¤Ç¡¢µÜÂô¤ß¤­¤ª¤µ¤ó°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯25Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï13Æü¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î±Ø¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£À®¾ë½ð¡¦º´Æ£·½°ìÏº½ðÄ¹¡ÖÀäÂÐ¤ËÈÈ¿Í¤ò¸¡µó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Þ¤¿¡¢»¦¿Í»ö