£Ê£ÒËÌ³¤Æ»¤Ï£±£²Æü¡¢ÍèÇ¯£³·î£±£´Æü¤Ë¹Ô¤¦¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤È¡´ÛÀþ¤Î¿Î»³±Ø¡Ê¼·ÈÓÄ®¡Ë¤ÈÆó¸Ô±Ø¡ÊÄ¹ËüÉôÄ®¡Ë¤òÇÑ»ß¤·¡¢¡Ö¥«¥à¥¤¡×¡Ê»¥ËÚ¡½°°Àî¡Ë¤ä¡Ö½¡Ã«¡×¡Ê»¥ËÚ¡½ÃÕÆâ¡Ë¤Ê¤É¡¢Æ»Æâ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ëÆÃµÞ¤òÁ´ÀÊ»ØÄê¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Í³ÀÊ±ýÉü³ä°ú¤Î¡Ö£Ó¤­¤Ã¤×¡×¤È»ØÄêÀÊ±ýÉü³ä°ú¤Î¡Ö£Ò¤­¤Ã¤×¡×¤Ï£³·î£¸Æü¤ÇÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡£ÆÃµÞ¤Î³ä°úÀÚÉä¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¸¶Â§¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¤¨¤­¤Í¤Ã¤È¡×¤ØÅý°ì¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û