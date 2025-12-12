1990Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º ¹â¹»Çò½ñ/ÀÄ½ÕÇò½ñ¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¡£¤Î¤Á¤Ë¡Ø¥×¥ê¥º¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ä¡Ø24 -TWENTY FOUR-¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿FOX¤Ç1990Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÁ´À¤³¦¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Á´10¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¡Á5¤¬Íè½µ12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éHulu¡É target=¡É_blan