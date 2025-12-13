12·î13Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¥ê¥²¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊL¡¦3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢µÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦±üÂ¼Ë­¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ï¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥É¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥À¥Î¥ó¥¨¥¢¥º¥í¥Ã¥¯¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:31.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£¡Ú¥¨¥ê¥«¾Þ¡Û¥³¥í¥Ê¥É¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬2Ï¢¾¡¡ÄÎÉ·ì¤Ù¥ì¥·¡¼¥È¤Ï2Ãå¤Þ¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È»º¶ðµÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¾è¤Î1ÈÖ