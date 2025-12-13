YBC¡Ê»³·ÁÊüÁ÷¡Ë¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖËÜ¤Î¿¹¤¿¤ó¤±¤ó¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬13Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ç58²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ëYBCÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¡ÖËÜ¤Î¿¹¤¿¤ó¤±¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢»³·Á¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¹ç¤ï¤»¤Æ143¹»¤«¤é564ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÆÃÁª¡×¤Ë¤Ï21¿Í¤¬µ±¤­¡¢¡ÖÆþÁª¡×¤Ë¤Ï26¿Í¡¢¡Ö³Ø¹»¾Þ¡×¤Ë¤Ï11¹»¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÁª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢»³·Á¶µ°éÍÑÉÊ¤ÎÆü¹â¿­ºÈ¼ÒÄ¹¤«¤é