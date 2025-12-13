¡Ö¼«Í³¤Ë ¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥³¥¹¥á¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ØMARY QUANT¡Ê¥Þ¥êー¥¯¥ï¥ó¥È¡Ë¡Ù¤¬¡¢´ã¶À»Ô¾ì¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥­¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ã¶À¤Ï¡¢³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ç¥¤¥¸ー¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ä²Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ MARY QUANT¸ÂÄê´ã¶À¤¬ÅÐ¾ì