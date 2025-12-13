¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬£±£±Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Î£Ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤­¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¼«¿È¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å£Í£Á£Î£Ú£Á£É£²£°£²£µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿£²¿Í¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë¡×¼çºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç»öÁ°¤Ë»î¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÆ±»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¡¦¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìðºî¤Ï¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Ï¤¢¤Ã¤Á¡Ê£Í¡Ý£±¡Ë¤Î·è¾¡¤¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¤Í¡£