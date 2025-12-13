½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅº¤¨¤ÆºÆº§¤òÈ¯É½·ëº§¡¢½Ð»º¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°úÂà¡¢Î¥º§¡¢Éüµ¢¡Ä¡£26ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î?ºÆº§?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÆº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿»Ñ¤òÅº¤¨¤ÆºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æ£ºéÆä¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ