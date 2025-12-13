¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢º£·î12Æü¤ËÌ¿Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Éã¤ÎÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ¡ÛÉã¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ë¼Å¤Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¿Æü¤¬Íè¤Æ¡£¡£12·î12Æü¡£¡×¤È¥Æ¥­¥¹¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃ¤É×¤µ¤ó¤È¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ1ËÜ¤Î¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Æ°²è¤Î1¥«¥Ã¥È¤á¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ®¿Í