Å·µ¤Í½Êó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¤Ï¡¢µÞÈ¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤ÏÀã¤Î½ê¤â¼¡Âè¤Ë±«¤È¤Ê¤ê¡¢É÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢Ë½É÷¤Ë¤è¤ë·úÊª¤ÎÈï³²¤ä¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÌë¤«¤éÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤äÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Ç¡¢ÆâÎ¦¤Ï°ì»þÅª¤ËÀã¤Îº®¤¸¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤Ç¤¹¡£Ä«¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¤±¤µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤