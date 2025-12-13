°áÎà¤´¤ßºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°·×²è¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÎã¤Þ¤ÀÃå¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë°áÎà¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢´Ä¶­¾Ê¤¬ÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£À½Â¤²áÄø¤ÇËÄÂç¤ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É´Ä¶­Éé²Ù¤¬Âç¤­¤¤¤¿¤á¤À¡£ºÆÍøÍÑ¤Î³ÈÂç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤­¹ÔÆ°·×²è¤òÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤ËºöÄê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÍ³Íè¤Î¤´¤ßºï¸º¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¡¢²ÈÄí¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£´Ä¶­¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç¿·µ¬¶¡µë¤µ¤ì¤¿°áÎà¤Ï82Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢