¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï13Æü¡¢GKÉð¼ÔÂçÌ´(26)¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ØÅì³Ø±¡Âç½Ð¿È¤ÎÉð¼Ô¤Ï¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¡¢¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢·§ËÜ¤Ëº£µ¨²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤3·î¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë±¦¥¢¥­¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¡£º£·î1Æü¤Ë¤Ï¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·ÀÌó¹¹¿·¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï²ø²æ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ