¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B1Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ï13Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢107－82¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£