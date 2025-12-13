¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦·è¾¡¡¢ÀéÍÕ£±¡Ý£°ÆÁÅç¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë£³ÅÙÌÜ¤Î£Ê£±¾º³Ê¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆÁÅç¤ÏÀéÍÕ¤ËÇÔ¤ì¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£µÊ¬¤ËÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤Çº¸Â­¼ó¤òÄË¤á¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¥²¡¼¥à¼ç¾­¤Î£Í£ÆÅÏÂçÀ¸¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¤ò¡ËÎ¥¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜË¾¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÀÕÇ¤´¶¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²ù¤·¤µ¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÅÏ¤Ï¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë¾¾ÍÕ¤Å¤¨»Ñ