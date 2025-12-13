ANA X¤Ï¡¢¡ÖANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡×¤Î¹ñÆâ¡¦³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¡¢12·î10Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯ÃåÈ¡´Û2Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢¥é¥Ó¥¹¥¿È¡´Û¥Ù¥¤ANNEXÇñ¡Ë¤¬36,500±ß¤«¤é¡¢²­Æì3Æü´Ö¡Ê3Ì¾1¼¼¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼À¥ÎÉ³À¥¢¥¤¥é¥ó¥É²­ÆìÇñ¡Ë¤¬46,800±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï12·î11Æü¤«¤é2026Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£½ÐÈ¯Æü¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¸ÂÄê¤ÇºÇÂç18,