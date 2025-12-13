12·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀïTHE W 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯½é¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ï¥Ã¥­¥ê¡¢¡ØTHE W¡Ù¤Ë¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ëÁÆÉÊ¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù¿³ºº°÷¤ËÁÆÉÊ11Æü¤ËÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¡¢¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¡£¤½¤³¤ÇÁÆÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¡ØTHE W¡Ù¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤èÉáÃÊ¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¿¤Þ¤Ë¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ