¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖTHERINGV:¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ô12²óÀï¡ÕWBC2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬13Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥­¥·¥³¡ËÀï¤Ë¸þ¤±¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý