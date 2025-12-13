¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤­¾å¤²¤ò½ä¤ê¡¢Éý¹­¤¤½êÆÀÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤Ù¤­¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬Äã½êÆÀ¼ÔÃæ¿´¤Î»Ù±ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¼¯»ùÅç»Ô¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃæ´ÖÁØ¤ò´Þ¤á¡¢¤è¤êÉý¹­¤¤½êÆÀ³¬ÁØ¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Î²¸·Ã¤¬µÚ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼«Ì±¤¬Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤òÈ¿±Ç¤·¤¿°ú¤­¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ÏÄã½êÆÀ¼Ô¤À¤±¤Ëµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦