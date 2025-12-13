¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ªÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÞºÜÑ乐队¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÞºÜÑ乐队¡×¤ÈÉ½¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÞºÜÑ乐队¡×¤ÈÉ½¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ