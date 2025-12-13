JAXA¤Ï13Æü¡¢H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤ò12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¸áÁ°11»þ¤«¤éÀµ¸á¤Î´Ö¤Ë¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤ÏÅö½é¡¢12·î7Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÅëºÜ¤¹¤ëµ¡´ï¤Ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê»ö¾Ý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤Ë¤Ï½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤­5¹æµ¡¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£