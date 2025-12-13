ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬13Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê13¡Ë¡á¤ÎÄï¤Ç¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñÂåÉ½¤ÎÂóÌé¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï²ÈÂ²¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¸þ¤±¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯ÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤ÏÀäÂÐÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤á¤°¤ß¤µ¤óÙÇÃ×¤«¤é48Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡£ÂóÌé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¶ì¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¿´¶­¤ò¸ì¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯