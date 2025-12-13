Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ¡õ CINEMA VIEWING ENCORE¡ÙÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ËÅÐ¾ì¡£ÍèÇ¯¤«¤é¡È¥Õ¥§¡¼¥º3¡É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛJAM'S¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¥ß¥»¥¹¤Î3¿ÍÆ±¥Ð¥ó¥É¤Ï10·î16Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ç¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò´°·ë¤µ¤»¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¤è¤ê¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º