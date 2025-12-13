BTS¡¦JUNG KOOK¤Èaespa¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬¡¢K-POP³¦¤ËÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡ÈÇ®°¦Àâ¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¡È¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥â¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡È´ñ½±¥­¥¹¡É¡ÄÆüËÜ¿Í½÷À­¡ÖÈÚ¹Ô¡×¤Î½Ö´ÖÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï12·î5Æüº¢¤À¡£´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤ËÄ¦¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö»Ò¸¤3É¤¤Î´é