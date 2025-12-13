½©¸µ¹¯»á¡Ê67¡ËÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À­11¿ÍÁÈ¡ÖWHITESCORPION¡×¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ACE¤¬1¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò±¿±Ä¤µ¤ó¤ÈÁ°¡¹¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Þ¤¿11¿Í¤Ç¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤éÉüµ¢¤È¤¤¤¦·Á