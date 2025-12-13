日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。マ・ドンソクが今度は拳で悪魔と対決！＊＊＊『悪魔祓い株式会社』評点：★3.5点（5点満点）© 2025 LOTTE ENTERTAINMENT & BIG PUNCH PICTURES & NOVA FILM ALLRIGHTS RESERVED.邪教も悪魔もパンチでぶちのめせ！マ・ドンソクが悪魔祓いに挑む！と聞けば、「きっとマ・ドンソクがその剛腕で悪魔をブン殴