£Ê£²Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤Ï£±£³Æü¡¢£Í£Æ¿ùÅÄ¿¿É§¡Ê£³£°¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ùÅÄ¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤ËÅö»þ£Ê£³¤ÎÆ£»Þ¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤Ï£²£¸»î¹ç½Ð¾ì¤Ç£Ê£²¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£³ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¡£Íèµ¨¤ÇºßÀÒ£·Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤êÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ú¤­·Ñ¤®¡¢¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»ö¤ò¶²¤ì¤ºÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¡¢