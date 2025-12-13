¹á¹Á¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡¦WTT¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ï13Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê22¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡Ê19¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£4¡½3¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£º£·î¾å½Ü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï6Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿6¥²¡¼¥à¤òÁ´¤ÆÍî¤È¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÈÆ±¤¸F¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¤ÈÂÐÀï