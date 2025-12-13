¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥­¡¼¥¦¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¥Ö¥ë¥·¥íÂçÅýÎÎÉÜÉûÄ¹´±¡á5Æü¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤ò½ä¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¤¡¼¥Û¥ë¡¦¥Ö¥ë¥·¥íÂçÅýÎÎÉÜÉûÄ¹´±¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤òÄó°Æ¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤ËÎÎÅÚÌÌ¤Ç¼«¹ñ¤ËÍ­Íø¤Ê¾ò·ï¤òÇ§¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÏÂÊ¿³°¸ò¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è°ú¡Ë¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï´í¸±¤À¡×¤È¸ì