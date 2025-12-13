¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢12·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó±é¤¸¤ë¹õÌÚÎµÇÏ¤Î·àÃæ¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¥¹¥Î¸þ°æ¹¯Æó¤È¤Î¶¦±é²Ì¤¿¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¢¡ÇÈÎÜ¡õÀî±ÉÍûÆàW¼ç±é¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×{3|ig:center:w700:cap}ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿2¿Í¤Î½÷À­¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ