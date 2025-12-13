°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ÊANIAFF¡Ë¤Ç13Æü¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢½ª±Ç¸å¤Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ë·òÆóÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¡¤¡¤¡¤¹¤Ã!!¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÁÆ¬