みなさんは、自宅のキッチンに満足していますか。株式会社NEXERとリノメイドの共同アンケートでは、持ち家世帯の30%が「キッチンに満足していない」と回答。5人に1人がリフォームを検討していることが明らかになりました。共働き世帯の増加や調理家電の進化を背景に、機能性と快適性を両立した理想キッチンが関心を集めているようです。