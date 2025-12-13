É×ÉØ¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤êºòÇ¯Æý¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤ò¸øÉ½¡¢º£Ç¯5·î¤ËÇ¯¾åÃËÀ­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿53ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î?É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤Ç¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó(60)¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡£¡Ö»ä¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤À¤±¤ª¸«¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨É×ÉØ¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬