ºùÅç¤ÇÇúÈ¯ Ê®±ì600£í ¡Ú13Æü14Æü¤Î¹ß³¥Í½Êó¡Û¼¯»ùÅç¡¦·§ËÜ¡¦µÜºê µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºùÅç¤ÎÆî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Ç13Æü¸á¸å1»þ34Ê¬¤ËÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤é600m¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÆÆ»¤òÉÁ¤¤¤ÆÈô»¶¤¹¤ëÂç¤­¤ÊÊ®ÀÐ¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶õ¿¶¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê®±ì¤ÏËÌ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºùÅç¤ÎÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤Ï¤³¤È¤·171²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï£³¤ÎÆþ»³µ¬À©¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï²Ð¸ý¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í£²¥­¥í¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÂç¤­¤ÊÊ®