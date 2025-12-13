¤¨¡ª¡©Ã¯¤È¡Ä¡©▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤àº§ÌóÃæ¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¥¿±¤¬¤ï¤«¤ê¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò·è¤á¤¿»ÖÊÝ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢Ì¼¤Î¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë»þ¡¢É×¤Î¹ÔÆ°¤¬²ø¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Éâµ¤¡©É×¤òµ¿¤¤¡¢¾Úµò½¸¤á¤ËÆ°¤¤¤¿»ÖÊÝ¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£¥¯¥ºÉ×¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë!?¡Ø»ä°Ê³°¡¢Á´°÷¥¯¥º É×¤ÎÉâµ¤¤Ï¥Ï¥Ë¥È¥éÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±