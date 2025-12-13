¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡ÖPACIFIC DIVER 3120 SERIES¡×¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤¬¹ß¤ê¤½¤½¤°¥Ó¡¼¥Á¡¢¥ä¥·¤ÎÌÚ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æü¡¹¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÌë¡¢ËÁ¸±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¡¼¥¹¤À¡£¥À¥¤¥ä¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥É¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥µ¡¼¥¸¥ì¥Ã¥É¤È¤¤¤¦3¿§¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Î¥µ¥ó¥ì¥¤¥À¥¤¥ä¥ë¤À¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢²Á³Ê¤Ï3¥â¥Ç¥ë¤È¤â11Ëü4400±ß¡£¿Ë¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë