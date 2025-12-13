Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢¹ßÀã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹Ò¶õ·ô¤ÎÆÃÊÌÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£12·î13Æü¸á¸å0»þÈ¾¸½ºß¡¢ÆÃÊÌÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢12·î14Æü¤Ë»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¢Æ±Æü¸á¸å¤ËÃÕÆâ¡¦¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯ÌæÊÌ¡¦½÷ËþÊÌ¡¦¶üÏ©¡¦º¬¼¼ÃæÉ¸ÄÅ¡¦È¡´Û¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¡£¤³¤ì¤é¤Î¶õ¹Á¤Ç¤ÏÃÙ±ä¡¦·ç¹Ò¡¦Â¾¶õ¹Á¤Ø¤ÎÃåÎ¦¤ä½ÐÈ¯ÃÏ¤Ø¤Î°ú¤­ÊÖ¤·¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ÂÐ¾ÝÊØ¤Î¹Ò¶õ·ô¤ÏÃÙ±ä¤ä·ç¹Ò¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÊØ¤ÎÊÑ¹¹¡¦¿¶ÂØ¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£