¥·¡¼¥º¥ó¤ò£³°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï¡¢12·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¤ÇÆ±£´°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£69Ê¬¤Ë¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ÇÃ¥¤Ã¤¿£±ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚÂçÊå¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤é¤¬J£±¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·Ò¤¤