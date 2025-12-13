Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î»à¸å¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£11Âå¾­·³¡¦²ÈÀÆ¤¬Âç±ü¤òÈîÂç²½¤µ¤»¡¢ºâÀ¯¤ÏµÞÂ®¤Ë°­²½¡£¤³¤Î»þ¤«¤éËëÉÜ¿êË´¤Î»õ¼Ö¤ÏÀÅ¤«¤Ë²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Îò»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÎÓÌÀ¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡½¡½¡£¢®Àîµ­Ç°ºâÃÄÂ¢¡ÖÆÁÀî²ÈÀÆÁü¡×¡Ê²èÁü¡á¡ØÆÁÀî¾­·³²È¤ÎÊõÊª¤ÈÊ¸½ñÅ¸¡Ù¡¿CC-PD-Mark¡¿Wikimedia Commons¡Ë¢£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿´ñÈ´¤Ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é