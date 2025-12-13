¡ÈÆüËÜ°ì¤ª¤â¤í¤¤½÷¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡Ù¤¬¡¢12·î13Æü¤Ë·è¾¡¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¢¡¡ÖTHE W¡×¤ËÉº¤¦ÄãÄ´¥à¡¼¥É¤È»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´Î¥¤ìº£Ç¯¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î1044ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢8ÁÈ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏºòÇ¯¤Î12ÁÈ¤«¤é8ÁÈ¤Ø¤È¸º¤ê¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡¢¤â¤á¤ó¤È¡¢ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¡¢¥ä¥á¥Ô¡¢¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢5ÁÈ¤¬·è¾¡½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó